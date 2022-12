Linea 7 sempre più vicina: effettuato il collegamento con i binari della Cumana

La scorsa notte è stato fatto un altro passo in avanti perché si definisca il sistema integrato dei trasporti partenopeo. Come annunciato dal presidente di Eav Umberto De Gregorio, sono stati posati i binari utili per congiungere la linea Cumana (la linea 4), con la linea 7, ovvero la linea che collegherà Montesanto all'università di Monte Sant'Angelo.

Il collegamento è stato fatto a Soccavo.