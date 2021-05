Collaboratore scolastico scala la graduatoria con un diploma falso: denunciato e licenziato

Il lavoro come collaboratore scolastico con contratto a tempo determinato l'ha ottenuto vincendo un concorso. Peccato che, per partecipare alla selezione, ha presentato un titolo di studio falso. Cioè un diploma rilasciato da una scuola privata (ora chiusa) mai depositato in provveditorato e pieno di voti alti, che aveva consentito al candidato di scalare la graduatoria del concorso e ottenere il posto.

Lo hanno scoperto i carabinieri di Reggio Emilia che, per questo, hanno denunciato uomo di 48 anni originario di Napoli per truffa ai danni dello Stato e falso ideologico commesso da privato in atto pubblico. Prima che la frode venisse scoperta il campano ha lavorato per cinque mesi in una scuola dell'Appennino, causando così allo Stato un danno da 10mila euro tra stipendi e contributi previdenziali. L'uomo è stato anche licenziato e il suo nome è stato cancellato dalla graduatoria.