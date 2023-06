Concerto Coldplay, la denuncia: "Malori per chi era in fila da ore e assenza di bagni chimici all'esterno dello stadio"

L'attesissimo concerto dei Coldplay non ha deluso i fan sul fronte artistico con i 40mila fan in visibilio per l'esibizione della band britannica, che ha anche intonato "Napule è" di Pino Daniele nella prima serata. Stasera si bissa con l'ultimo concerto partenopeo del gruppo di Chris Martin al Maradona.

Malori e assenza di bagni chimici all'esterno dello stadio

Non solo notizie positive però dallo stadio, complice il caldo torrido non sono mancati disagi per i fan del gruppo, ieri. A segnalarli a NapoliToday un lettore campano giunto in città per assistere al concerto: "Ho visto gente che si è sentita male, è svenuta perché ha dovuto sobbarcarsi ore e ore sotto al sole per entrare dall'unico ingresso prato. Si è creato un imbuto senza senso. L'ingresso doveva essere dalle 15, invece i primi sono entrati dalle ore 17. Le file scorrevano lente, troppo, in troppi hanno perso il pre-concerto. All'esterno del Maradona peraltro non c'era nessun bagno chimico, vi lascio immaginare quindi il degrado e lo schifo che c'era fuori allo stadio".

Sosta selvaggia: 136 multe durante il concerto e 96 veicoli rimossi

La Polizia Municipale di Napoli in occasione della prima serata del concerto dei Coldplay, ha intensificato i controlli all'esterno dello Stadio Maradona. In totale sono stati impiegati 100 unità, tra Ufficiali ed Agenti, 18 auto e 10 motociclette. Ben 136 i verbali elevati per infrazioni al codice della strada, 96 i veicoli rimossi per grave intralcio alla circolazione, 4 le autovetture sequestrate perché sprovviste di assicurazione.

Ancora, 5 i soggetti sorpresi e denunciati mentre esercitavano l’attività abusiva di parcheggiatore. Ispezionate anche le numerose attività commerciali presenti nella zona dello stadio. 18 i sequestri amministrativi a carico di venditori ambulanti e oltre 5000 le bottiglie di bibite sequestrate. Gli Agenti Motociclisti hanno arrestato, in flagranza di reato, un individuo sorpreso a perpetrare il furto di un motoveicolo lasciato in sosta regolare all’esterno dello stadio. L’arrestato è ora in custodia in attesa dell’esito dell’imminente giudizio per direttissima.