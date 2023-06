Biglietti gratis per i Coldplay al Comune: “Li diano ai più bisognosi”

In riferimento ai prossimi due concerti dei Coldplay del 21 e 22 giugno, sono venuta a conoscenza che il Comune di NAPOLI , in virtù della convenzione prevista per l'uso dell'impianto sportivo stadio Maradona, ha ricevuto dall'organizzazione 300 biglietti omaggio, 150 per serata", è quanto dichiara la consigliera regionale Roberta Gaeta. "Spero fortemente che i tagliandi omaggio siano stati utilizzati dall'amministrazione per consentire a qualche nostro concittadino, non in grado di permettersi l'acquisto di un biglietto, di assistere allo spettacolo, magari tramite la registrazione ad una specifica piattaforma dell'Amministrazione, come avvenuto per eventi simili nelle passate consiliature." "Non vorrei" - continua la consigliera Gaeta - "che i tagliandi finissero invece nelle mani di Assessori e Consiglieri comunali, che invece, come la sottoscritta, avrebbero potuto tranquillamente acquistare un regolare biglietto"