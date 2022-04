Circumvesuviana, lunghe code in biglietteria (VIDEO)

Attese interminabili per acquistare i titolo di viaggio. L'azienda lamenta carenze di personale. I sindacati: "A cosa servono i 600 nuovi assunti?"

Brutta sorpresa per chi, nel weekend 2-3 aprile, ha provato ad acquistare un ticket della Circumvesuviana alla biglietteria della stazione di piazza Garibaldi. File interminabili di utenti e altrettanto interminabili attese per ottenere un titolo di viaggio con l'alta probabilità di perdere una o più corse.

A spiegare i disagi sarebbe la carenza di personale. Con una nota del 25 marzo, l'Eav ha annunciato una riorganizzazione del personale a partire dal 1 aprile: "Attesa l’attuale carenza d’organico del personale e considerata la necessità di ottimizzare la gestione della comandata e di diminuire i carichi di lavoro, si dispone la temporanea disabilitazione di impianti”.

Una scelta che ha suscitato le critiche del sindacato Orsa: "I dirigenti dell’Eav ci dicono che, nonostante le oltre 600 assunzioni, non hanno abbastanza personale, per cui utilizzeranno un numero di lavoratori inferiore a quanto previsto dalla normale organizzazione nelle fermate e nelle stazioni della rete ferroviaria, diminuendo il numero degli sportelli aperti in quelli di Napoli Porta Nolana e Napoli Garibaldi. Una sclta discutibile alla vigilia del periodo pasquale, quando la città sarà assalita dai turisti. L'obiettivo che ci appare chiaro è quello di ridurre le spese a discapito di lavoratori e utenti".