Natale e Covid, Codacons: "Serve numero chiuso per le vie dello shopping a Napoli"

Il Codacons, in un appello al Prefetto di Napoli, ha chiesto l'istituzione del "numero chiuso nelle vie dello shopping di Napoli", oppure "il Comune dovrà rispondere di concorso in epidemia colposa e reati contro la salute pubblica".

"Migliaia di cittadini si sono riversati nelle strade dello shopping per le compere di Natale, dando vita a code davanti ai negozi e pericolosi assembramenti - spiega il presidente Carlo Rienzi - le immagini circolate in queste ore mostrano la generalizzata violazione degli obblighi sul distanziamento e la presenza di molte persone che circolavano senza mascherina o con le mascherine abbassate".

"Una situazione di evidente pericolo sul fronte della salute pubblica che il Comune avrebbe dovuto prevenire ed evitare: per tale motivo chiediamo oggi al Prefetto di intervenire per istituire nei weekend il numero chiuso nelle principali strade dello shopping, limitando l'accesso al pubblico in base alla capienza e alle dimensioni delle vie, e intensificando controlli e multe nei confronti dei trasgressori - prosegue Rienzi - E se nei prossimi giorni si assisteranno ad altri assembramenti legati allo shopping di Natale, il Comune sarà denunciato per concorso in epidemia colposa e reati contro la salute pubblica".

La situazione nel weekend

Natale in avvicinamento, il sole e il primo weekend con i negozi aperti hanno in effetti portato ad un affollamento nelle strade più ricche dei negozi della città. Nel centro storico, nei quartieri della 'Napoli bene', da via Foria a via Toledo, passando per via Chiaia fino al Vomero: ovunque famiglie e persone a passeggio, ragazzi ma anche anziani. Inoltre, sono state segnalate file soprattutto all'esterno dei grandi magazzini e delle catene internazionali di capi di abbigliamento e di negozi di articoli sportivi, nonché davanti a profumerie, negozi di bijoutteria e di articoli per la casa.

Rispondendo ad una domanda di NapoliToday, ieri il sindaco Luigi de Magistris aveva sottolineato che questi comportamenti - soprattutto dato che la quasi totalità delle persone indossa la mascherina - sono assolutamente legittimi in zona arancione e non c'è motivo di puntare il dito contro la città.