Sorpreso nella frequentatissima strada del centro di Napoli con 19 involucri contenenti cocaina: arrestato

Gli agenti del commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Foria angolo via Michele Tenore nella mattinata di sabato, hanno controllato un uomo, trovandolo in possesso di 19 involucri del peso complessivo di circa 13 grammi di cocaina.

Pertanto un 48enne napoletano è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.