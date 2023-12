La "casa" della cocaina rosa nel cuore della città: in manette tre insospettabili

I carabinieri hanno scoperto una sorta di laboratorio per confezionare ogni tipo di droga a Forcella in via San Nicola dei Caserti, un vicolo nel centro storico di Napoli. Il movimento attorno a quell’abitazione studentesca prometteva nulla di buono e, dopo giorni di appostamenti, i militari hanno individuato il luogo. Il blitz è stato fulmineo. Tre le persone finite nei guai, ognuna in possesso di un “portafoglio” di stupefacenti variegato.

Oltre alle consuete marijuana, cocaina, hashish (in quantità importanti), i carabinieri hanno trovato oltre 200 grammi di 2CB. La “cocaina rosa”, la droga dei ricchi il cui costo per dose può raggiungere i 400 euro. 38 francobolli di LSD, un metodo di assunzione in questa provincia poco diffuso. Le dosi, generalmente dei bollini di carta assorbente, vengono poggiate sulla lingua e assorbite più rapidamente.

L’elenco si arricchisce di polvere di funghi allucinogeni e ketamina, un farmaco anestetico che assunto in dosaggi incontrollati produce effetti psichedelici molto più potenti dell’LSD. E ancora decine di dosi di “speed”, un mix di caffeina e amfetamine che può indurre ad attacchi celebrali, allucinazioni, arresti cardiocircolatori e allo stop dei reni. Poi ecstasy in pasticche, MD in cristalli e oltre un chilo di magnesio, sostanza utilizzata per il “taglio”.

In manette un’analista finanziario di 32 anni di Gaeta, un 37enne di origini casertane e un 27enne napoletano. Tutti incensurati Ora in carcere, dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

Maxi sequestro di droga

Per il 32enne di Gaeta - 38 francobolli di lsd per un peso di 18 grammi; - 270 grammi circa di cocaina pulvilurenta ; - 4 panetti di hashish per un peso totale di 421,00; - 1,80 grammi di marijuana; - 50 grammi di md in due cristalli; - 211 grammi di ecstasy in pasticche; - 185 grammi di ketamina ; - 211 grammi in pasticche di colore rosa di 2CB - 1kilo e 100gr di Sostanza da taglio (Magnesio) - Mortaio - 2 bilancini di precisione - 5540 euro; - 40 dollari; - 50 bat tailandesi ; - 1 leu rumeni

Per il 37enne di origini casertane - 25 grammi di sostanza pulvirulenta di tipo md ; - 20 grammi di hashish suddiviso in 5 dosi ; - 157 grammi di sostanza fluorescente di tipo marijuana ; - 145 grammi di oppio in formato solido; - 2 boccettine di LSD ; - 8 grammi di presunti funghi allucinogeni in forma pulvirulenta ; - 22 grammi circa di md suddivisa in 26 dosi - 6 grammi di ketamina in polvere; - 11 grammi suddiviso in 10 dosi di speed ; - 16 grammi di cocaina suddivisa in 6 dosi; - 1 bilancino di precisione - 785 euro.

Per il 27enne napoletano: - 25 dosi di cocaina per un totale di 7,40 grammi; - 19 dosi di ketamina per un totale di 5,50 grammi; - 15 grammi di marijuana.