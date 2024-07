Scoperta la droga dei ricchi alla Sanità: costa 400 euro a grammo

Ritornano prepotentemente a Napoli le droghe per i ricchi. Era il 23 dicembre quando i carabinieri della compagnia Stella arrestarono tre persone sorprese in una sorta di laboratorio in via San Nicola dei Caserti, un vicolo nel centro storico di Napoli. Un blitz che permise di concludere un operazione anti droga e di comprendere le mutazioni nel mercato dello stupefacente partenopeo.

Questa volta siamo nell’iconico rione Sanità e il contesto di via Vicoletto San Gennaro dei poveri è diverso dal centro storico di Napoli. L’appartamento al civico 1 permette, secondo i piani poi andati a monte di un 20enne di tenere tutto sott’occhio. Il blitz del nucleo operativo dei carabinieri della Stella sorprende il giovane che non ha vie di fuga.

Nella camera da letto del 20enne, oltre alle consuete ingenti quantità di marijuana, cocaina e hashish i carabinieri trovano la droga dei ricchi. La “cocaina rosa”, il cui costo per dose può raggiungere i 400 euro. Sono 35 involucri ma se pensiamo al costo il bottino è importante.

Non ci si ferma però e i carabinieri trovano anche spid e ketamina con due bilancini di precisone. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere mentre sono in corso indagini dei carabinieri per riscostruire l’esatta dinamica del traffico di stupefacenti. All'esito dell'intervento hanno sequestrato: 1,603 kg di marijuana, suddivisa in 37 involucri; 680 grammi di “hashish”, suddivisa in dieci panetti; 102 grammi di “ketamina”, contenuta in un involucro; 70 grammi di “spid”, contenuto in un involucro; 10 grammi di “cocaina”, contenuta in un involucro; 26 grammi di “cocaina rosa”, contenuta in 35 involucri; due bilancini di precisione.