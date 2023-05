Sequestrati 22 kg di cocaina purissima, era pronta per essere distribuita nelle piazze di spaccio

I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno sequestrato 22 kg di cocaina purissima, pronta per essere distribuita nelle diverse piazze di spaccio della città e della provincia. In particolare i finanzieri, nel corso di un servizio appositamente predisposto in corrispondenza dei principali punti di accesso stradali alla città di Napoli, hanno sottoposto a controllo presso la barriera autostradale di Napoli Nord un’autovettura che si dirigeva ad alta velocità verso il capoluogo campano. Una volta fermato il veicolo, gli operanti identificavano il conducente (un uomo di 38 anni, residente nell’hinterland partenopeo, con pregiudizi per reati contro il patrimonio) che, alla vista degli operanti, manifestava evidenti segni di nervosismo.

Ispezione in auto

Considerate le circostanze - con l’ausilio di un’unità cinofila e del cane antidroga FAGAS - i finanzieri, procedevano ad una accurata ispezione del veicolo, che consentiva di rinvenire nella parte posteriore dell’abitacolo n. 20 panetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il corriere veniva pertanto immediatamente tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere “F. Uccella”, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria sammaritana. La cocaina, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato introiti per oltre 5 milioni di euro. L’odierna attività di servizio testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, condotto attraverso una risposta sinergica mediante il coordinato impiego delle sue componenti specialistiche.