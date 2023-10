In moto con un chilo di cocaina “Louis Vuitton”: la scoperta

I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno fermato un uomo che alla guida di una moto stava trasportando un chilo di cocaina. I militari, del Gruppo di Torre Annunziata, insospettiti dalle manovre azzardate, hanno intimato l'alt del veicolo in via Vittorio Veneto, rinvenendo sotto la sella un panetto di droga con impresso il marchio ''Louis Vuitton'', pronto per essere smerciato.

L'uomo alla guida, un residente di Torre Annunziata, con diversi precedenti di polizia, è stato immediatamente arrestato e portato nel carcere di Poggioreale. Dovrà rispondere del reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Nel corso dell'intervento sono stati sottoposti a sequestro il mezzo e il cellulare dell'uomo. La droga, una volta venduta, avrebbe reso un guadagno di circa 90 mila euro.