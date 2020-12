Clownterapia con videochiamate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

"Scopriamoci Clown" è un'associazione che porta avanti un progetto di clownterapia che opera all'interno del Santobono e del vecchio Policlinico. Dato che a causa dell’emergenza sanitaria legata al covid non si può girare nei dei reparti abbiamo pensato di dare vita da un’iniziativa gratuita per poter regalare anche a distanza un sorriso a dei bambini. I genitori di un bambino che è in ospedale (o anche in degenza a casa) possono mandarci un’email e richiedere una videochiamata con due clown che regaleranno 30 minuti, o anche più, di sorrisi al piccolo paziente. La pandemia non può togliere il sorriso ai bambini che stanno male! Speriamo possiate aiutarci a condividere questa iniziativa. Vi invitiamo a conoscerci sui nostri canali social e su www.scopriamociclown.it Grazie e buon lavoro.