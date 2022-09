Clochard ucciso per gioco: "Per un'iniziazione da killer"

Il 31 luglio scorso, Davide Fogler, 56 anni, clochard che alle volte ricopriva anche il ruolo di parcheggiatore abusivo, è stato ucciso con un colpo alla testa a Bagnoli. Si credeva ad una morte accidentale, inizialmente, provocata da una pallottola vagante, ma dall'autopsia sono emersi scenari inquietanti. Il clochard è infatti morto colpito alla testa da un proiettile di pistola a distanza ravvicinata.

Come scrivono Il Mattino e la Repubblica Napoli, l'omicidio potrebbe essere avvenuto per gioco, come iniziazione o per provare il funzionamento di una pistola. Le indagini sul caso proseguono e non viene esclusa alcuna pista. Gli inquirenti hanno sottolineato la profonda omertà che regna sullla vicenda.