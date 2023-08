Sta facendo discutere un post, pubblicato ieri nel gruppo Facebook “Salviamo la Villa comunale di Napoli”, che ritrae un clochard completamente nudo, di prima mattina, mentre si lava nella Villa Comunale.

Al di là delle accuse mosse alla sorveglianza, secondo chi ha scattato la foto disinteressata a quanto stesse accadendo, è evidente la situazione di degrado in cui versa lo spazio verde della Riviera di Chiaia.

“Abbiamo chiesto l’intervento dei servizi sociali attraverso un’interlocuzione con l’assessore Luca Trapanese – hanno dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli, cui è arrivata la vicenda, insieme a Benedetta Sciannimanica, assessore alle Politiche sociali di Europa Verde alla I Municipalità – per assicurare la necessaria assistenza al senza fissa dimora e impedire che accadano nuovamente episodi simili”.

“Questo episodio – proseguono – accade in un contesto di forte preoccupazione per il profondo stato di degrado della Villa comunale che, come denunciato dai cittadini, è diventato un luogo sempre più sporco e invivibile. Auspichiamo che i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle aree destinate alle giostrine per i bambini, da noi richiesti più volte, partano finalmente entro il prossimo autunno in modo da poter restituire ai napoletani e ai turisti una Villa finalmente all’altezza del Lungomare più bello del mondo”.