Friederick, l'autopsia conferma: ad ucciderlo sono state le percosse subite

Sono state le percosse subìte ad uccidere Friederick Akwasi Adofo, il senzatetto picchiato a morte lo scorso 19 giugno a Pomigliano d'Arco.

A confermare che il decesso dell'uomo è sopraggiunto a seguito di un evento traumatico è stata l'autopsia eseguita questa mattina presso il secondo Policlinico di Napoli, dal medico legale Nicola Balzano, delegato per l'accertamento - come riporta l'Ansa - dai magistrati della Procura per i Minorenni di Napoli.

Il sindaco di Pomigliano d'Arco Lello Russo, intanto, ha fatto sapere che pagherà i funerali del 43enne ghanese, che sarà sepolto nel cimitero cittadino. Ancora da fissare la data delle esequie, per le quali si attendeva appunto la conclusione degli esami autoptici.

Dopo la convalida del fermo ad opera del Gip del Tribunale dei minorenni di Napoli, sono presso il carcere minorile di Nisida i due 16enni accusati di omicidio volontario e aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà.