Bullizzano clochard, la denuncia di una studentessa: "Preso a calci e trascinato fino alle scale con la tenda"

Clochard preso di mira da un gruppo di ragazzini al Centro Direzionale. A segnalarlo è stata una cittadina rivoltasi al consigliere Regionale Borrelli: “Qui a piazza Salerno (centro direzionale di Napoli) c'è un povero senzatetto che ha messo una tenda per ripararsi. Capisco che non sia giusto, ma mi ha fatto venire quasi da piangere vedere questi ragazzini prenderlo a calci e deriderlo, anche se per chiamare le forze dell'ordine ho ripreso in ritardo e ciò non si vede. Ma forse sono riuscito a riprendere una parte ancora peggiore, cioè quando lo trascinano fino alle scale quasi a farlo cadere ad un minimo movimento. Ho subito chiamato i carabinieri e polizia. Mi chiedo, da giovane studentessa di medicina, cosa ha da offrire questo paese in più ad altri e perché mai, se non per gli affetti familiari, dovrei decidere di restare in questa giungla".