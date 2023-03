Santobono, Clementino esaudisce il desiderio di una piccola ricoverata e corre da lei

“Le persone speciali le riconosci subito, sono quelle che quando le chiami per le cose importanti fanno i salti mortali pur di aiutarti. @clementinoiena è uno di questi meravigliosi e rari 'ESSERI UMANI' che non si sottrae mai quando si tratta dei nostri bambini”.

Così in un post social la Fondazione Santobono Pausilipon dopo la visita, nell'ospedale pediatrico partenopeo, del noto rapper.

“Ed anche questa volta è bastato chiamarlo e, nonostante i mille impegni di lavoro, è corso da noi per esaudire il sogno della 'nostra' L.L. di incontrarlo”. E poi un ringraziamento finale a Clementino “per la gioia e l’allegria che ogni volta porti tra le corsie del nostro ospedale, sei nel nostro cuore”.