Clementino: "Non mi hanno ritirato la patente. Ecco come stanno le cose" - VIDEO

Nessuna patente ritirata per Clementino che, in un video postato sui social, spiega cosa gli è capitato. "Voglio chiarire una cosa. Non mi hanno ritirato la patente. Ecco la mia patente sta qui. Sono venuto a pagare multa che mi hanno fatto perché non avevo la patente con me. Quindi vi chiedo di non scrivere st*****te. Ci vediamo al concerto di domani", ha detto Clementino.

Nelle scorse ore era circolata la notizia che il rapper, fermato dalla Polizia ad Ischia, si fosse messo alla guida di un mezzo noleggiato senza la patente adatta. A quel punto, fermato dalla polizia, avrebbe dovuto consegnare il documento. Ma come da lui stesso raccontato la cosa è andata diversamente.