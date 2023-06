Infortunio durante il concerto: Clementino finisce in ospedale

Serata mezza da dimenticare per Clementino. Ieri sera il rapper napoletano era in concerto a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. Una grande festa con i suoi fan che ,però, è terminata in ospedale. Durante l'esibizione Clementino ha subito, infatti, un infortunio al ginocchio, ma nonostante il fastidio non si è fermato. Dopo il concerto è stato, però, necessario il trasporto in ospedale per accertamenti.

L'annuncio è arrivato dallo stesso Clementino che sui social ha scritto: "Una notizia bella e una brutta. La bella è che abbiamo spaccato tutto nello stadio di Piedimonte Matese, grazie ragazzi, serata fantastica. La brutta è che il mio ginocchio ieri mi ha abbandonato, ha fatto un leggero "crack", sto andando a fare gli accertamenti, vi farò sapere. Intanto ringrazio lo staff medico della Matesina, grazie dottori e infermieri".