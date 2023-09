Rubato lo zaino di Clementino: all'interno un pc che conteneva le nuove canzoni

Disavventura per Clementino dopo un concerto. Il rapper si è accorto che gli avevano portato via dal furgone parcheggiato a Camposano nei pressi dell'abitazione di un amico, il suo zaino con all'interno il pc che conteneva anche diversi file con canzoni inedite dell'artista. Ha sporto regolare denuncia al commissariato di polizia di Ponticelli.

Il 34enne sospettato è stato rintracciato con l'ausilio anche dei carabinieri in via Provinciale per Cicciano. Ha tentato una breve fuga venendo subito bloccato e arrestato.

Lo zaino è stato restituito a Clementino che ha potuto tirare un sospiro di sollievo.