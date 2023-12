Claudia Giannetto è scomparsa a Napoli, l'appello per ritrovare la giovane studentessa

Non si hanno più notizie da diverse ore di Claudia Giannetto, studentessa dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale". Della 25enne di Giugliano si sono perse le tracce intorno alle 14.30 di oggi in zona Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, dove ha sede proprio L'Orientale.

A lanciare l'appello inizialmente l'associazione studentesca Link Orientale e poi docenti della facoltà che frequentava Claudia. Alla base della scomparsa probabilmente qualche incongruenza sugli esami realmente dati all'Università ed una laurea molto più lontana di quanto asseriva.

L'appello sui social

Il tam tam social sta diventando sempre più intenso nelle ultime ore e si susseguono gli appelli sui social per ritrovarla: "La ragazza in foto è Claudia Giannetto, una studentessa di lingue proveniente da Giugliano. Non si hanno notizie da questa mattina, era nei pressi di Mezzocannone. Indossava gli stessi vestiti della foto, aiutatemi a far girare la foto, è una cugina di una mia collega e sono tutti disperati. Grazie".