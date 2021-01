Alunno positivo al Covid-19, classe in quarantena nel napoletano

E' stata disposta la quarantena domiciliare fiduciaria per una seconda elementare dell'Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi di Torre Annunziata, dopo la positività di un alunno al Covid-19. E' quanto si apprende da una nota a firma della dirigente scolastica Antonella D'Urzo, pubblicata sul sito ufficiale della scuola.

Per la classe in questione sono sospese, dunque, le attività didattiche in presenza fino al prossimo 26 gennaio: da martedì 19 le attività proseguiranno in modalità a distanza.

Il plesso di via Cavour resterà chiuso per tutta la giornata di oggi per procedere alla sanificazione straordinaria.