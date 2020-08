Clandestini in una maxi nave nel porto di Napoli, scatta l'allarme Covid

Si è risolta positivamente la vicenda della Alf Pollak, nave di Tirrenia il cui equipaggio aveva scoperto dei clandestini a bordo mentre si avvicinava al porto di Napoli: nel primo pomeriggio di ieri è arrivato il via libera da parte della Sanità Marittima (Usmaf) ed è potuta partire alla volta di Catania.

La vicenda era iniziata domenica pomeriggio con la scoperta di sei clandestini (cinque sudanesi ed un libico) in uno dei garage. Attraccata l'imbarcazione a Napoli, è scattato un cordone di sicurezza che ha coinvolto anche la sanità marittima, dato che in quanto clandestini i sei non erano stati sottoposti a nessun controllo Covid.

I controlli sono avvenuti nella notte tra domenica e lunedì. È stato possibile far scendere i sei clandestini, risultati tutti negativi ai test rapidi. Sono stati anche sottoposti a tampone ed attenderanno i risultati nel centro d'accoglienza in cui sono stati condotti. Erano scappati da quello di Lampedusa.