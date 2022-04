Come funziona il clan Moccia: la struttura a piramide e la cupola

Nelle quasi duemila pagine firmate dal Gip Maria Luisa Miranda, che ha ordinato 57 misure cautelari nelle ultime ore, si ricostruisce il potere criminale di uno dei più importanti clan della storia della camorra: il clan Moccia. Una ricostruzione certosina che spiega nel dettaglio come funziona e qual è l'organizzazione della cosca egemone nelle città a nord di Napoli e con affari in tutta Italia. Le indagini del Ros, coordinate dalla procura antimafia napoletana, hanno preso in esame gli anni tra il 2015 e il 2019, periodo in cui sono state redatte le informative con le quali viene spiegato nel dettaglio il funzionamento della cosca. Secondo gli investigatori, il clan Moccia è diventato con il tempo un agglomerato, una vera e propria confederazione di gruppi criminali inseriti in una struttura piramidale.

La base della piramide è costituita da un nutrito gruppo di affiliati presenti in varie città come Afragola, Casoria, Arzano, Cardito, Caivano, Crispano, Frattamaggiore e Frattaminore. A capo di ogni città o zona è previsto il secondo livello della piramide. Il posto è occupato dal cosiddetto “senatore”. Si tratta di uno storico affiliato del clan che ha un ruolo di responsabilità rispetto a ciò che succede nella sua area. Sopra ai “senatori” ci sono i “coordinatori delle diverse articolazioni territoriali del clan”. Si tratta di una figura a cui i “senatori” devono dare conto e che ha un ruolo, appunto, di coordinamento delle attività criminali sul posto. Inoltre hanno il compito di tenere la cassa comune del clan, dirimere le controversie tra affiliati e rappresentare il clan all'esterno.

A scegliere i coordinatori è il livello superiore, la parte più alta della piramide costituita dal gruppo dirigente della cosca. Si tratta, di fatto, dei membri della famiglia Moccia. Secondo la Dda al vertice della piramide ci sarebbero Anna Mazza, vedova del boss Moccia e deceduta per cause naturali nel corso delle indagini, e i figli Angelo, Luigi, Antonio, Teresa e il genero Filippo Iazzetta. La struttura piramidale serviva alla famiglia Moccia come schermo per tenersi a distanza dalle attività criminali che comunque coordinavano.

Nonostante si fossero allontanati dalla Campania, attraverso le varie articolazioni del clan riuscivano a gestire i propri affari che andavano dalle più tipiche attività della camorra, come le estorsioni, le armi, la ricettazione, fino al riciclaggio di denaro e l'infiltrazione in aziende apparentemente pulite. La tecnica era quella di ordinare solo sulle questioni più importanti lasciando invece autonomia agli altri livelli della cosca per le attività meno remunerative in modo da ridurre le possibilità di essere coinvolti in attività investigative. La famiglia si occupava soprattutto dell'espansione in Puglia e dei grandi appalti, come quello per l'alta velocità e la realizzazione della stazione di Afragola.