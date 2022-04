Le mani del clan Moccia sulla Tav di Afragola

Una fitta rete di aziende compiacenti o controllate, un intermediario e appalti milionari. Su tutti quello per la realizzazione della stazione dell'Alta velocità ad Afragola, nel regno del clan. È ciò su cui la Dda prova a far luce in un segmento ben preciso dell'inchiesta sul clan Moccia. L'antimafia ipotizza un sistema che avrebbe messo le mani sugli appalti milionari di quell'opera pubblica e realizza una ricostruzione che spiega come i Moccia sarebbero riusciti a metterci le mani. Ci sono due indagati che per l'antimafia sono fondamentali. Si tratta di Giuseppe De Luca e Giovanni Esposito. De Luca è il cognato di Angelo Moccia e la sua storia imprenditoriale si fonde con una condanna per associazione mafiosa e una per armi e droga, risalenti a fine anni '80, e informative antimafia sulle sue aziende, create anche sfruttando moglie e figlio messi nelle compagini societarie. L'elemento più importante della sua carriera è legato al nome della Railway, un'azienda capace di ottenere appalti sia in Campania che nel Lazio.

La sede dell'azienda viene trasferita da Roma a Casoria e De Luca ne diventa dipendente. Secondo gli investigatori, in realtà, ne aveva il controllo e rappresentava il collegamento con Angelo Moccia. Nel 2012 la Railway fa parte del raggruppamento temporaneo d'imprese che ottiene lavori da Rete ferroviaria italiana. Solo in quell'anno, in totale, l'azienda ottiene appalti per 4.600.000 euro. La storia dei lavori per la Tav è cominciata nel 2009 con un primo impegno di spesa totale di 74 milioni di euro. Nel luglio 2010, la Edilmer ottiene una fornitura di materiale edile. L'azienda è già sotto i riflettori per legami scomodi. Nel gennaio 2012, la Dia effettua due accessi nei cantieri scoprendo che l'azienda che si occupa del movimento terra, per un importo da 1.500.000 di euro, ha trasferito il suo autoparco nella sede di un'azienda ritenuta vicina al clan, la Depar. Ormai le luci su quell'appalto sono accese.

Così si arriva alla Railway ma non solo. In questo momento entra in gioco il secondo indagato ritenuto fondamentale per gli affari del clan. Si tratta di Giovanni Esposito, ritenuto dagli investigatori l'elemento di raccordo tra Angelo Moccia e gli imprenditori impegnati nei lavori. Esposito è un amico di Moccia. Insieme alle rispettive compagne, sono stati protagonisti di una vacanza a Dubai in una suite da 2000 dollari a notte in un albergo “cinque stelle superior”. Un legame che, secondo gli investigatori, avrebbe utilizzato per inquinare le procedure d'assegnazione e gestione degli appalti. I lavori per la Tav vengono assegnati a raggruppamenti temporanei d'imprese. Di solito la capofila sceglie poi come distribuirli in base a obiettivi. Lavori ordinari, straordinari e di somma urgenza. E proprio in quest'ultimi che il clan si infila. Nel marzo 2015 viene assegnato il secondo lotto di lavori del valore di 61 milioni di euro.

Gli investigatori mettono sotto la lente d'ingrandimento due subappalti: quello affidato alla Kam costruzioni di poco più di 1.866.000 euro per la realizzazione della viabilità di accesso alla stazione, e un secondo appalto di sei milioni di euro affidato alla Castaldo per la realizzazione di carpenterie metalliche. La capacità del clan è quella di avvicinare, controllare o infiltrare le aziende che facevano parte dei raggruppamenti. Fa da investitore occulto fornendo capitale e sostituendosi di fatto agli istituti di credito in modo che le offerte fatte alla stazione appaltante dalle aziende fossero al ribasso e più appetibili. Secondo gli investigatori, Esposito sarebbe riuscito ad avvicinare o infiltrare diverse aziende facenti parte dei raggruppamenti o delle associazioni temporanee d'aziende che ottengono gli appalti.

È il caso della Fadep di Francesco Pirozzi, che ottiene appalti a livello nazionale. Della Centro meridionale costruzioni di Vincenzo Tucci, che fa da capofila in raggruppamenti dove risulta anche la Kam. Della Ferone di Ciro Ferone che è presente in associazioni con la Kam come mandante. O infine, della Dieffe di Crescenzo De Vito. Secondo gli investigatori, tutte queste aziende comunicano o hanno rapporti di varia natura con il clan Moccia tramite Esposito. Coinvolgimenti per i quali i soggetti citati sono indagati ma il cui coinvolgimento va dimostrato in aula. Un altro ruolo che svolge Esposito è quello di corruttore dei funzionari di Rete ferroviaria italiana. Riesce in particolare a corrompere due funzionari dell'Ut di Napoli nord est con sede a Caserta. Si tratterebbe di Salvatore Maisto e Stefano Deodato, che avrebbero alterato la contabilità e avrebbero evitato controlli sulle aziende coinvolte negli appalti. Un sistema complesso e difficile da provare ma che l'Antimafia è convinta di essere riuscita a svelare.