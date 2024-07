Usura e violenze in nome del clan Gionta: 5 in manette grazie alle indagini della Polizia

La capillare attività di indagine della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Torre Annunziata hanno consentito di stroncare un giro di usura nel territorio torrese. Cinque le persone finite in manette.

Le indagini

Per gli inquirenti i cinque avrebbero tenuto le vittime in un costante stato di terrore, tra minacce e violenze e adducendo legami con il clan Gionta, noto per le attività criminose nella zona. I reati contestati, a vario titolo, sono usura ed estorsione aggravati dal metodo mafioso ed anche tentata rapina perché si sarebbe cercato di portare via il telefono mobile di una delle vittime.

le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, sono state eseguite per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli dalla Polizia di Stato