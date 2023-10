Clan Ferrara-Cacciapuoti, scarcerato "'o capucchione" Vincenzo D'Anania

Vincenzo D’Anania, 69enne di Villaricca, era stato arrestato 4 mesi fa con le accuse di associazione mafiosa e di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello, gli sono stati concessi gli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Detto "'o capucchione", D’Anania è il cognato sia del boss Francesco Ferrara che del boss Gigi Cacciapuoti, capi storici del clan villaricchese che porta i loro nomi. Nei 120 giorni di detenzione l’uomo era stato detenuto da prima a Secondigliano, poi a Civitavecchia ed infine a Bari.

L'arresto

L'operazione che vide finire in manette i presunti capi e affiliati dei Ferrara-Cacciapuoti risale allo scorso giugno. All’alba del 5 i carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e di Castello di Cisterna ed i finanziari del Gruppo di Giugliano eseguirono un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 19 persone di cui 3 già detenute. Indagati ritenuti "gravemente indiziati", a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, violazioni alla normativa sulle armi e sugli stupefacenti e tentato omicidio. Tutti aggravati dalle finalità di agevolazione del clan.

Il clan Ferrara-Cacciapuoti

Le indagini hanno documentato l’operatività del clan Ferrara-Cacciapuoti a Villaricca, storicamente alleato con i Nuvoletta di Marano e i Casalesi, oltre che collegato all'ala corleonese della mafia e contrapposto al gruppo della Nuova Camorra Organizzata, che era capeggiato dal defunto Raffaele Cutolo.

È stata ricostruita la struttura dell’organizzazione criminale distinta in due gruppi: l’una facente capo alla famiglia Ferrara e l’altro a quella Cacciapuoti. Nel corso dell’operazioni sono stati identificati capi, tutti raggiunti dal provvedimento restrittivo dello scorso giugno, e parte circa 50 affiliati ai quali spetterebbe la cosiddetta "mesata" oltre che la copertura delle spese legali.

Al vertice del clan secondo gli inquirenti c’è Domenico Ferrara, detto Mimì ‘o muccus. Al secondo livello ci sono Francesco Ferrara, Giovanni Mauriello e Luigi Cacciapuoti.

Un gruppo "bicefalo" quindi. Quella dei Ferrara è la frangia - sottolineano gli inquirenti - "a vocazione spiccatamente imprenditoriale, in particolare nel settore dell’edilizia, della ristorazione, degli idrocarburi e della commercializzazione di generi alimentari".

Le indagini: intercettazioni e affari

"Sono andato in Sardegna per una vacanza, una volta, mi è costata 80-90 mila euro. Però quell'anno ho guadagnato un milione e mezzo...". È il contenuto di una delle intercettazioni agli atti dell'inchiesta sul clan Ferrara-Cacciapuoti.

A dire dei suoi introiti e delle sue costosissime vacanze - avvenute nel 2010 - è Francesco Ferrara, boss del gruppo camorristico. "Solo di albergo pagai 22mila euro, solo per dormire - si vantava il boss - ma non ho fatto niente in confronto a quello che mi sono guadagnato, perciò adesso mi sono scocciato".

Un volume d'affari enorme, quello del clan. Sempre a giugno avvenne un sequestro d'urgenza per 11 società, capaci di sviluppare ricavi annui per 16 milioni di euro totali. Si trattava di società operanti nei settori dei carburanti e degli alimenti.

Sarebbero state acclarate nove estorsioni, in prevalenza a danno di imprenditori operanti nel settore dell’edilizia, di titolari di palestre e di sale giochi, tenuti a versare somme per importi variabili dai 1.500 a 5.000 euro al mese destinate ad alimentare "la cassa comune". Altra particolarità emersa durante le indagini è che i vertici avevano deciso, per preservare il territorio da possibili attenzioni delle forze dell'ordine, di imporre il divieto di spaccio a Villaricca.