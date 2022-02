Clan Di Lauro, il figlio di Ciruzzo o' Milionario arrestato insieme a tre affiliati

Misura cautelare per Ciro Di Lauto, figlio di Paolo per fatti risalenti a un duplice omicidio del 2004, quando perse la vita anche l'innocente Salvatore Gagliardi

Colpo al clan Di Lauro. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di quattro elementi ritenuti afiliati di spicco del clan della periferia Nord di Napoli.

Ciro Di Lauro, figlio di Paolo, Giovanni Cortese, Salvatore Petriccione e Ciro Barretta, questi ultimi due già detenuti per altra causa, sono stati arrestati per fatti collegati al duplice omicidio avvenuto a Melito il 21 novembre 2004, quando fu ucciso Domenico Riccio, soggetto ritenuto vicino al clan Abbinante, freddato nella sua tabaccheria. In quell'occasione, perse la vita anche Salvatore Gagliardi, vittima innocente, colpito dai proiettili mentre passava sul luogo casualmente.

Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza, soprattutto attraverso le dichiarazioni di molteplici collaboratori di giustizia. Il duplice omicidio è maturato nel corso della prima “faida di Scampia” (2004-2005), che vedeva contrapposti dall’ottobre del 2004 il clan Di Lauro al cartello scissionista (formato da Abete-Notturno, Abbinante, Marino e Amato-Pagano).