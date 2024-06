Così l'ombra del clan D'Alessandro incombe sulle elezioni a Castellammare

Sono trascorsi 15 anni dall'omicidio del consigliere comunale del Pd, Gino Tommasino, ma l'ombra del clan D'Alessandro continua a incombere sulle elezioni a Castellammare di Stabia. Sono proprio le carte dell'inchiesta che ha inchiodato i mandanti dell'assassinio del politico a motivare le preoccupazioni di diversi osservatori e l'intervento della commissione parlamentare Antimafia. All'interno dell'ordinanza di custodia cautelare, firmata dal Gip Marco Giordano, vengono citati alcuni nomi noti della politica stabiese costringendo l'Antimafia a drizzare le antenne. Nomi fatti dai collaboratori di giustizia sentiti, in alcuni casi, anche diversi anni fa, e che hanno segnalato alcune circostanze da analizzare singolarmente e su cui è necessario chiarire anche i contorni. Tra l'opportunità politica e la rilevanza penale c'è tanta differenza e le dichiarazioni dei collaboratori non sempre hanno trovato riscontro.

I ruoli di D'Alessandro e Mosca e i contatti con la politica

Per prima cosa l'inchiesta sottolinea i ruoli all'interno del clan D'Alessandro rispetto proprio all'approccio con la politica. I due indagati come mandanti del delitto Tommasino, Vincenzo D'Alessandro e Sergio Mosca, vengono inquadrati in maniera differente dai pentiti e con “caratteristiche” organizzative differenti. Secondo Salvatore Belviso, collaboratore principe dell'inchiesta, D'Alessandro e Mosca erano due “entità” distinte. Stando alla sua ricostruzione, risalente a un interrogatorio del 4 novembre 2011, pur facendo parte dello stesso clan, esisteva un triumvirato all'interno del clan D'Alessandro composto da “Enzuccio”, Mosca e Paolo Carolei. Nessuno dei tre poteva interferire negli affari degli altri e viaggiavano parallelamente. Se arrivava un nuovo imprenditore sul territorio diventava di chi lo avvicinava per primo. Belviso, però, poi spiega che era Sergio Mosca a tenere i contatti con i politici mentre a D'Alessandro interessavano più gli imprenditori collegati ai clan ai quali far aggiudicare gli appalti.

I rapporti con Tommasino

Mosca è il cognato di Pasquale D'Alessandro, fratello di Vincenzo ed era lui ad avere il contatto con Tommasino. E fu lui il primo a stizzirsi per l'atteggiamento del consigliere comunale e a ordinarne l'uccisione a Belviso. Stando al racconto del pentito, Tommasino “era diventata una persona politicamente importante grazie all'appoggio del clan D'Alessandro”, ma poi “non aveva rispettato gli impegni prendendo le distanze”. Belviso spiega, inoltre, che il rapporto con la famiglia Tommasino era partito con il fratello Giovanni per poi proseguire con Gino una volta eletto in consiglio comunale. Il 23 luglio 2015, Belviso aggiunge che Mosca gli aveva rivelato che Tommasino aveva contatti stretti con Pasquale D'Alessandro ed era del Pd. Secondo Enzo D'Alessandro era il fratello Giovanni il reale referente della famiglia D'Alessandro. A ogni modo, a indispettire il clan era il cambio di atteggiamento di Tommasino, reo di aver voltato le spalle al clan dopo l'arresto di Pasquale D'Alessandro.

C'è poi un altro collaboratore di giustizia, Pasquale Rapicano che in due interrogatori più recenti, datati 20 gennaio e 25 febbraio 2020, ha offerto una diversa chiave di lettura del delitto. Anche lui conferma che era Mosca a mantenere i rapporti con la politica. Inoltre ha spiegato di aver parlato in carcere del delitto con Antonio Occidente, Luigi Vitale ed Elio Rotondale. Durante questi colloqui veniva fuori che Tommasino era legato a Pasquale D'Alessandro a cui aveva sempre consegnato i soldi degli appalti. In realtà avrebbe continuato anche dopo il suo arresto ma una parte sarebbe finito nelle tasche di Mosca. A quel punto il pentito spiega che a suo parere Tommasino è rimasto vittima del comportamento di Mosca e che il clan l'abbia ucciso per zittirlo perché non poteva fare lo stesso con il ras.

I pentiti che nominano i politici di Castellammare

In ogni caso la cosca era interessata a mettere le mani sugli appalti che passavano da palazzo Farnese e aveva tentato in tutti i modi a provare a infiltrare il consesso comunale. Proprio a partire dall'opera d'infiltrazione e gli approcci ai politici dell'epoca che nascono i collegamenti con i candidati al consiglio comunale che andrà a comporsi. Dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche deciso il 28 febbraio 2022, la città tornerà al voto e dovrà scegliere tra i candidati sindaco, Luigi Vicinanza, sostenuto da Pd e Cinque stelle e da una serie di liste civiche, e Mario D'Apuzzo, sostenuto dal centrodestra. Confrontando i nomi nelle liste a sostegno dei sindaci con quelli citati all'interno dell'ordinanza risultano delle corrispondenze che è rilevante segnalare così come è fondamentale ricostruire l'esatta valenza delle citazioni.

Belviso e la citazione di Carlo Nastelli

Il primo a comparire nella parte che riguarda proprio il delitto Tommasino è Carlo Nastelli. Nell'interrogatorio del 10 novembre 2011 lo cita Belviso. In particolare, ricostruendo la sua carriera criminale, spiega che, una volta uscito di carcere nel 2006 aveva cominciato a lavorare in una tipografia per poi virare su un altro business. Su suggerimento dell'amico Michele Spera, aveva occupato insieme ad altri membri del clan il parcheggio della Colonia dei Ferrovieri e aveva cominciato a gestirne la sosta in maniera abusiva. A un certo punto però, Spera, che secondo il pentito frequentava Carlo Nastelli, gli fece avere la notizia che chi gestiva il demanio in quella zona avrebbe potuto cacciarli. La seconda citazione la fa sempre Belviso in un interrogatorio precedente, datato 4 novembre, in cui spiega che il clan disponeva della documentazione degli appalti pubblici e che a fornirla sarebbe stato Carlo Nastelli. Nastelli è stato consigliere comunale così come successivamente il fratello Giovanni che risulta candidato in questa tornata elettorale. Giovanni è candidato nella lista “Uniti per Stabia” a sostegno di Vicinanza. Il fratello Carlo era molto amico di Gino Tommasino e decise di abbandonare la politica in prima persona dopo l'omicidio del collega consigliere. È bene ricordare che la citazione di Belviso risale al 2011 e che Nastelli non risulta indagato o sottoposto ad alcun procedimento penale così come resta innegabile il peso politico della famiglia sebbene non sia candidato lui ma il fratello.

“Pasqualino D'Alessandro ha dato l'ordine di appoggiare Salvatore Vozza”

Sempre nello stesso stralcio d'ordinanza viene citato un altro politico, o meglio la sua amministrazione. Si tratta dell'ex sindaco Salvatore Vozza, in carica al momento dell'omicidio Tommasino. Belviso spiega sempre nello stesso interrogatorio che “al momento delle elezioni del sindaco di Castellammare di Stabia, Pasqualino D'Alessandro ha dato l'ordine di appoggiare Vozza Salvatore” continuando poi che “il clan disponeva della documentazione relativa agli appalti e alle imprese che dovevano aggiudicarseli. Nel quaderno era indicato anche l'importo dei lavori in modo da consentirci di imporre alle imprese la tangente dal 3% al 5%”. Vozza non è direttamente candidato ma sostiene sempre la lista “Uniti per Stabia” e risulta comunque essere uno dei leader politici della coalizione. Anche nel suo caso, dal 2011, data degli interrogatori, non è stato oggetto di alcun procedimento penale e ha sempre negato qualsiasi tipo di infiltrazione nella sua giunta all'epoca dell'omicidio Tommasino.

Rapicano nomina Gennaro Iovino e il figlio Francesco

L'ultimo a essere citato nell'ordinanza è Gennaro Iovino. A nominarlo è Pasquale Rapicano sempre negli interrogatori del 20 gennaio e 25 febbraio 2020. Nella stessa circostanza in cui parla di Mosca come delegato del clan alla politica racconta anche che all'epoca di Tommasino aveva rapporti con lui mentre successivamente avrebbe “stretto rapporti con Gennaro Iovino che è un politico che gestisce gli affari a Castellammare”. Poi aggiunge: “Il figlio Francesco è consigliere comunale e lavora presso l'ospedale di Castellammare”. In questa tornata elettorale nessuno dei due è candidato ma a presentarsi sarà la sorella Rachele Iovino, detta Lea, per la lista Futuro democratico riformista a sostegno sempre di Vicinanza. Francesco Iovino venne travolto dallo scandalo dell'incontro in auto con un altro ras di camorra, Augusto Bellarosa. Per quell'incontro si scusò pubblicamente e probabilmente per questo si è defilato dalla competizione elettorale. I voti della famiglia andranno comunque a Rachele Iovino e anche in questo caso il peso politico si farà sentire. Le rivelazioni di Rapicano al momento non hanno portato a nessun procedimento penale che coinvolge né Gennaro né Francesco.

Amita Umile l'unica “impresentabile”

Fuori dalla specifica ordinanza resta da citare anche la candidata Amita Umile, ex assessore e candidata in Stabia Unica a sostegno di D'Apuzzo. Si tratta dell'unica candidata che la commissione antimafia ritiene “impresentabile” tra le liste presentate a Castellammare. È chiaro che le dichiarazioni dei pentiti non possono essere considerate attendibili se non alla presenza di riscontri e bisogna ricordare ancora una volta che, sia i candidati che i loro referenti politici, sono incensurati e fuori da indagini antimafia, ma nelle ultime ore è cresciuta la preoccupazione in città tanto che cinque parlamentari di Forza Italia hanno chiesto alla commissione parlamentare di approfondire.