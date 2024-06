Così il clan Contini e Manetta (detto Maradona) hanno usato un'ambulanza per l'inaugurazione di un negozio

C'è un episodio che più di tutti racconta lo strapotere che il clan Contini aveva raggiunto all'interno dell'ambiente ospedaliere napoletano. Lo si analizza all'interno dell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Federica Coluccia che ha portato all'arresto di 11 persone. Si tratta dell'utilizzo di un'ambulanza per l'inaugurazione di un negozio di abbigliamento. Un episodio datato marzo 2023 che raggiunse anche gli onori delle cronache quando venne scoperto. Le carte dell'inchiesta spiegano come fu possibile che alcuni neomelodici e tiktoker arrivassero a bordo del mezzo per l'inaugurazione del negozio “Amk” di corso Umberto. Regista della vicenda, secondo gli investigatori è stato Gennaro Manetta, alias “Maradona”, ritenuto uomo del clan Contini con il ruolo di gestire la cassa del clan per il pagamento degli affiliati.

A contattarlo fu Raffaele Colella, amministratore della società che gestiva il negozio, che gli spiegò il suo “progetto”. Con lui il tiktoker Francesco Ciotola con cui condivide l'idea di far arrivare gli ospiti dell'inaugurazione a bordo del mezzo. Per riuscire ad arrivare all'obiettivo Manetta decide di chiedere l'aiuto di Maurizio Scapolatiello, titolare della ditta di ambulanze private “Croce San Luca”. È su uno dei suoi mezzi che arrivano gli intrattenitori il giorno della festa. Stiamo parlando non di una ditta qualunque visto che a detta dei pentiti "non fa parte dell'ospedale e non potrebbe parcheggiare all'interno dell'ospedale"; ma alla quale il clan Contini ha "consentito la sosta all'interno degli spazi dell'ospedale" e ha dato "appoggio all'interno del pronto soccorso".

La gestione degli interventi chirurgici

L'inchiesta che ha portato agli arresti di questa mattina si è concentrata principalmente sul controllo che il clan, facente parte dell'Alleanza di Secondigliano, è riuscito a esercitare all'interno dell'ospedale San Giovanni Bosco. In particolare gli uomini della cosca si adoperavano per controllare gli interventi chirurgici. Il meccanismo viene spiegato ancora una volta dai collaboratori di giustizia e racconta della capacità del clan di riuscire a fare effettuare operazioni senza il pagamento del ticket ma sfruttando la struttura pubblica come se fosse privata. Per saltare la lista d'attesa veniva simulata la situazione d'urgenza che obbligava al ricovero e all'intervento immediato. Tutto questo, però, per l'utente aveva un costo che veniva corrisposto al clan che poi “faceva un regalo” al medico che aveva operato.

Le pompe funebri che entravano in ospedale

Ai pazienti che non avevano potuto godere dei “servizi” offerti dal clan o erano stati solamente sfortunati a morire in ospedale, la cosca riservava un altro “trattamento”. Erano loro a gestire quali pompe funebri dovessero accedere all'interno del clan. Si tratta di ditte di onoranze che rispondevano ai Contini. Secondo le carte dell'inchiesta, c'era una divisione in aree degli ospedali. In base a dove insisteva il complesso agiva una determinata ditta. Nel caso in cui qualche ditta avesse dovuto operare “in trasferta” avrebbe dovuto pagare una quota al clan di riferimento. In particolare al San Giovanni Bosco alcuni dipendenti erano stati picchiati per aver permesso l'accesso a ditte diverse da quelle decise dal clan.

La rinuncia al racket per l'intervento delle associazioni

Il controllo dei Contini e dell'Alleanza di Secondigliano era pressoché totale e si era evoluto, spostandosi sul pubblico, e abbandonando in alcuni casi le estorsioni ai privati perché considerata troppo rischiose. A incombere su questa attività c'erano le associazioni antiracket di cui si lamentavano all'interno dell'organizzazione. Erano troppi i commercianti che avevano deciso di aderire alle associazioni antiracket. In un caso in particolare un indagato spiega come siano cambiate le cose rispetto al passato. "È finita, fratello, non sono più la gente di una volta". Questo non significa che il clan si arrendesse davanti alle difficoltà imponendo altri tipi di controllo e “differenziando” le proprie attività. Sempre con la forza del ricatto e della minaccia.

Gli “statisti” dell'antistato

Un clima d'intimidazione e un controllo talmente capillare da far coniare al giudice Colucci l'espressione “statisti dell'antistato” per raccontare l'espansione operata dal clan Contini negli anni. Nel ricostruire il progetto di crescita della cosca il Gip ha spiegato le fasi della loro crescita e come i loro tentacoli si siano allungati su “interi settori commerciali e imprenditoriali e su alcune strutture pubbliche assolutamente nevralgiche come alcuni "degli ospedali più importanti di Napoli, utilizzati non solo per organizzare summit criminali o per ricevere le vittime di rapporti usurai o estorsivi, ma anche come ulteriore strumento di gestione del proprio potere mafioso". La ricostruzione del giudice spiega come "l'Alleanza di Secondigliano è riuscita a portare avanti il progetto espansivo iniziato negli anni '90 quando, a seguito e per effetto dei danni complessivamente subiti da parte dei contendenti impegnati nella sanguinosissima faida camorristica degli anni '80 e '90 (in termini di perdite umane e di colpi inferti dall'opera repressiva detto Stato) alcuni dei principali artefici di quella guerra mostrarono la loro intelligenza e lungimiranza criminale, degna di veri statisti dell'Antistato, nel progettare e proporre una tregua che consentisse di riprendere fiato, recuperare forze e dedicarsi alla espansione criminale ed economica sulla base di una negoziata ripartizione territoriale della città e della provincia di Napoli".

La forza del clan Contini

Il giudice è poi entrato nel dettaglio spiegando come il clan Contini ancora oggi "gode di un'enorme capacità economica, di una logistica criminale di notevole spessore, di alleanze intessute nel tempo con analoghe potenti organizzazioni e, soprattutto, ancora povero di fenomeni dissociativi interni e privo di contrapposizioni armate in atto". Il clan Contini, spiega poi il gip, "può di certo considerarsi tra le più importanti organizzazioni camorristiche partenopee", anche l'arresto dei leader e degli esponenti di vertice del clan, aggiunge, "non ne ha compromesso l'operatività e la potenza criminale. Esse, al contrario, appaiono oggi prepotentemente attive nell'ambito territoriale di influenza, grazie alla costante presenza di reggenti e soprattutto all'indiscusso riconoscimento di potere da parte degli altri sodalizi. La detenzione di alcuni, infatti, comporta immediatamente l'espansione del ruolo dei reggenti ancora liberi".

L'indagine del 2019

Risultanze investigative che sono il frutto del lavoro di anni della Dda partenopea che a partire dal 2014 ha cominciato a lavorare sul controllo dei clan dell'Alleanza di Secondigliano sugli ospedali arrivando a un altro importante blitz datato 2019. L'operazione dei carabinieri del Ros e della guardia di finanza permise di arrestare 126 affiliati ai clan Contini, Mallardo e Licciardi. Le indagini della Procura di Napoli, all'epoca guidata da Giovanni Melillo oggi procuratore nazionale antimafia, fecero luce sulle modalità con le quali il clan camorristico Contini esercitava il proprio controllo sul funzionamento dell'ospedale, le assunzioni e gli appalti e hanno documentato come la struttura ospedaliera fosse diventata una base logistica del clan. In quel caso Melillo arrivò a definire il San Giovanni Bosco "una sorta di sede sociale della camorra". Il clan riusciva a incidere sull'organizzazione delle visite specialistiche e sugli esami da eseguire nell'ospedale. Nel 2014 sono invece finite sotto sequestro le aziende titolari delle attività di mensa, bar e ristorazione all'interno dell'ospedale, secondo gli inquirenti riferibili a un affiliato al clan Contini. L'ultima inchiesta è invece datata 2021 quando l'antimafia pose la lente d'ingrandimento sugli appalti nella zona ospedaliera.