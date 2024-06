L'Antimafia: “Ecco quali clan comandano a Napoli”

Da un lato l'Alleanza di Secondigliano, composta dalle famiglie Mallardo, Contini-Bosti e Licciardi; dall'altro il clan Mazzarella. Resta questa la geografia criminale della città di Napoli, come si evince dall'ultima Relazione della Direzione investigativa Antimafia, riferita al primo semestre 2023. Negli ultimi anni gli interessi illeciti di questi due principali cartelli camorristici, storicamente antagonisti, "appaiono prioritariamente orientati all'inquinamento dei settori dell'economia legale e all'infiltrazione nelle procedure per l'ottenimento di finanziamenti pubblici, raggiungendo una sorta di oligopolio economico e, al contempo, anche una legittimazione sociale".

Nella sfera di influenza dei due cartelli "gravita una galassia di sodalizi criminali, strutturalmente più piccoli e meno evoluti, dotati di una propria autonomia operativa, che si evidenziano per un più evidente e maggiore impatto sulla percezione della sicurezza cittadina". Al livello più basso si aggiunge un "sottobosco criminale", per lo più dedito allo spaccio di stupefacenti, alle rapine e alle piccole estorsioni, che "si contende piccole porzioni di territorio con modalità violente in un perenne stato di conflittualità". In provincia si segnala la presenza, nell'area nord, di numerosi gruppi "militarmente agguerriti e con notevole disponibilità di armi", ma anche capaci di "perseguire strategie criminali più silenti orientate all'infiltrazione dell'economia legale e all'asservimento della pubblica amministrazione per orientarne le scelte a proprio favore".

Resta accertata la supremazia del clan Moccia di Afragola, proiettato "ben oltre il territorio di origine" e capace di diversificare gli investimenti in disparati settori economici. A Giugliano in Campania resta invece "consolidata" la leadership del clan Mallardo, così come quella degli Amato-Pagano a Mugnano e Melito, la cui ascesa è stettamente legata a quella di un "broker del narcotraffico internazionale" - il riferimento è a Raffaele Imperiale, arrestato a Dubai nel 2021 - "dal quale il gruppo si è rifornito di droga per oltre un decennio". A Marano sarebbe confermata l'operatività dei clan Nuvoletta, Polverino e Orlando, mentre alcune attività investigative degli ultimi anni avrebbero documentato la formazione a Torre Annunziata di un nuovo gruppo, il Quarto Sistema, che "avrebbe innescato nuove fibrillazioni nel territorio per sovvertire la leadership dei Gionta e dei Gallo-Cavalieri".