Cttà della Scienza, i lavoratori: "Subito un confronto sul futuro"

I sindacati hanno indetto un'assemblea dei lavoratori di Città della Scienza per discutere la situazione della struttura museale in difficoltà.

“Ad oggi – denuncia la Rsa Filcams Cgil – la struttura è ancora ferma ed in uno stato di innegabile degrado. Senza interventi ed investimenti urgenti questo declino diverrà irreversibile e non potrà che avere esiti nefasti. Il rischio di una chiusura definitiva è dietro l’angolo. Con il commissariamento della struttura, avvenuto tre anni fa, la Regione Campania aveva scongiurato quello che oggi, in assenza di una visione strategica ed un serio piano industriale, potrebbe divenire inevitabile".

I lavoratori del complesso parlano di "assenza di una direzione generale" e "inadeguatezza delle politiche del personale". Denunciano anche "l’incapacità, o l’assenza di volontà, di progettare una seria riorganizzazione fondata sulla valorizzazione e riqualificazione delle risorse umane. In questo quadro sono forti le preoccupazioni per il futuro, la tutela dei livelli occupazionali e la regolarità delle retribuzioni. Occorre agire subito".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Chiediamo – concludono - urgentemente che si avvii un confronto serio, concreto e costante con la governance per affrontare subito questi problemi. In assenza di riscontri non potremo fare altro che passare ad una più decisa mobilitazione".