Il parco in costruzione è abusivo: blitz nei pressi del Parco Verde

Il 18 luglio il GIP presso il Tribunale di Napoli Nord ha convalidato un decreto di sequestro preventivo d'urgenza. In particolare, lo scorso 12 luglio, la Procura della Repubblica di Napoli Nord aveva emesso decreto di sequestro preventivo d'urgenza, eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Caivano, per un'area sita in via Circumvallazione Ovest, nei pressi del rione "Parco Verde", dove era in corso la realizzazione di un "parco urbano con impianti sportivi e relativo parcheggio di pertinenza".

Dagli accertamenti è emerso che l'attività era svolta sulla base di falsi progetti e di titoli autorizzativi illegittimi, assunti in contrasto con la classificazione urbanistica dell'area ed al solo scopo di beneficiare il committente dei lavori, nonchè proprietario dell'area.

La Polizia Giudiziaria, diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, ha anche notificato cinque informazioni di garanzia ad altrettanti soggetti a carico dei quali si procede per l'abuso edilizio e per i delitti di abuso d'ufficio e falsità ideologica.