Cisal Metalmeccanici presenta la nuova segreteria regionale e provinciale

Alla presenza del Segretario Generale Cisal Metalmeccanici Fulvio De Gregorio e del Segretario Generale Cisal Terziario Vincenzo Caratelli, presso la sede dell’Unione Provinciale Cisal di Napoli di via Vespucci, è stata la presentata la Segrateria Regionale e Provinciale di Cisal Metalmeccanici. Nominato il responsabile del Coordinamento Regionale Carlo Tortora che potrà contare sull’aiuto di Luigi Vicinanza, componente del Consiglio nazionale di Cisal metalmeccanici, e Antonio Fiore, responsabile provinciale Napoli sud Cisal Metalmeccanici. Per il Provinciale Cisal Metalmeccanici di Napoli è stato scelto Gaetano Simeone.

Carlo Tortora ha dichiarato: “Entro ottobre ci sarà una riunione per organizzare l’intera struttura regionale e delle cinque province”. Fulvio De Gregorio ha specificato: “Urgente la necessità di avviare vera sburocratizzazione, una funzionalità e applicazione dei contratti di lavoro, che vanno regolati in base alle effettive esigenze delle imprese e dei lavoratori, soprattutto per il comparto metalmeccanico e del terziario. Si deve continuare nella direzione già intrapresa dall’Unione Cisal di Napoli, garantendo e valorizzando le tutele”.

Marco Mansueto, Commissario dell’Unione Provinciale CISAL di Napoli, si è soffermato inoltre sul PNRR per il Sud. “In primis dovrà essere prestata attenzione al lavoro creando occasioni e opportunità per le nuove generazioni, migliorando nel contempo le condizioni di chi un lavoro ce l’ha ma molto spesso è precario e sottopagato. Soprattutto dovranno essere trasformate in occasioni di sviluppo economico ed occupazionale i grandi progetti che nei prossimi mesi riguarderanno la città di Napoli, quali ad esempio la bonifica di Bagnoli e la riqualificazione di Napoli est, senza dimenticare il porto, il completamento dei grandi assi viari e il potenziamento del settore dei trasporti su ferro e gomma” conclude Mansueto, Responsabile provinciale di Cisal.