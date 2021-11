Weekend di prevenzione, Ciro Verdoliva: "Visite gratis e vaccini il 13 novembre"

Ciro Verdoliva, direttore dell’Asl Napoli 1 Centro, è intervenuto in diretta a Barba&Capelli su Radio Crc a proposito del servizio di soccorso veterinario offerto dalla Regione Campania.

“Il servizio è attivo dal 2020 a seguito di una legge regionale che permette il soccorso di animali feriti e abbandonato di tutti i tipi. Abbiamo ricevuto tantissime chiamate. Oltre cani e gatti abbiamo ricevuto segnalazioni anche per altri tipi di animali: volatili, volpi, capre e anche lupi. Ne abbiamo due: uno che andrà in una riserva e uno che verrà reintegrato in natura”, sono state le parole di Verdoliva.

Il direttore dell’Asl Napoli 1 Centro inoltre ha invitato i cittadini per sabato 13 novembre per il primo dei quattro weekend di prevenzione che l’Asl Napoli 1 Centro terrà in alcune località: “Il 13 saremo a Ponticelli nella villa comunale. Noi offriamo tutto a costo gratuito. In questi quattro fine settimana ci sarà anche la possibilità di fare anche la somministrazione dei vaccini”.