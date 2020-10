Coronavirus, ricoverato al Cotugno il presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola

Il presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola, contagiato da Covid-19, è ricoverato all'ospedale Cotugno di Napoli "per ricevere le cure appropriate, che a casa non erano più possibili". Lo scrive lo stesso Fiola su Facebook. Il presidente era risultato positivo lo scorso 30 settembre. Anche sua figlia, Bruna, consigliera regionale appena eletta con il PD, è positiva ma asintomatica. "Leggo il vostro affetto nei messaggi che mi arrivano, ma il cellulare per ora deve stare un po' in disparte. Devo concentrarmi sulle cure e dedicarmi il tempo e le energie necessarie", aggiunge Ciro Fiola.

