Il Riesame lascia in carcere Ciro Di Lauro per il duplice omicidio Riccio-Gagliardi

Ciro Di Lauro resterà in carcere per il duplice omicidio di Domenico Riccio e Salvatore Gagliardi. È quanto ha deciso il tribunale del Riesame di Napoli che si è pronunciato rispetto al ricorso presentato dal suo legale Claudio Davino. La difesa di Di Lauro si era opposta alla misura cautelare in carcere eseguita lo scorso 22 febbraio. I giudici hanno ritenuto che Di Lauro debba rimanere in carcere per quel delitto.

Di Lauro venne arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna su richiesta dei sostituti della Direzione distrettuale antimafia, Marco De Marco e Lucio Giuliano. I magistrati contestano al figlio del boss Paolo, “Ciruzz 'o milionario”, il delitto avvenuto a Melito il 21 novembre 2004. Il Riesame ha confermato la misura cautelare anche nei confronti di Giovanni Cortese, arrestato nello stesso giorno di Di Lauro insieme a Salvatore Petriccione e Ciro Barretta. Questi ultimi due non hanno presentato ricorso e risultavano già detenuti per altra causa.

L'omicidio avvenne all'interno di una tabaccheria di via Salvatore Di Giacomo. Vennero uccisi il titolare, Riccio e un suo parente, Gagliardi. Secondo gli investigatori l'azione di fuoco venne messa a segno per punire Riccio che era vicino a Raffaele Abbinante, appartenente a una delle famiglie degli “scissionisti”, protagonisti all'epoca della prima e sanguinosa faida di camorra con il clan Di Lauro.