Torre del Greco, dal 24 settembre riaprirà la fermata di Via del Monte

Sarà ripristinata il prossimo 24 settembre la fruibilità della fermata Via del Monte della Circumvesuviana a Torre del Greco (Napoli). Ad annunciarlo è l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Palomba, dopo il parere favorevole incassato dall'Eav. La decisione di chiudere la fermata si inquadrava in un disegno di riorganizzazione organica da parte dell'azienda, reso necessario in considerazione delle nuove e stringenti normative anti-Covid. ''Un risultato importante, quanto auspicato sul quale abbiamo confidato e sperato sin dal primo momento", spiega il sindaco Palomba.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.