Vandali in Circumvesuviana: vetri spaccati e seggiolini divelti

"Vandali in azione questa mattina sul treno della Circumvesuviana partito da Sorrento alle 12.06 in direzione Napoli. Spaccati i vetri viaggiatori in due diversi elementi del convoglio". Lo rende noto l'Eav. "Sulla linea che collega invece Baiano a Napoli, le attenzioni si sono rivolte al treno partito da Baiano alle 11.24 dove sono stati divelti buona parte delle sedute. Quest'ultimo, giunto a destinazione, è stato prontamente riparato dal personale di pronto intervento consentendo quindi che fosse rimesso in circolazione", si sottolinea.

"Ma a chi fanno danno questi vandali, forse studenti? Innanzitutto a loro stessi. Invitiamo i cittadini a denunciare con foto e film non da mettere dai social ma da inviare ad Eav per le opportune denunce alle autorità competenti", l'invito dell'Ente autonomo Volturno.