"Manca l'elettricità":il treno si ferma e lascia i turisti a piedi - VIDEO

Ancora disagi per i passeggeri della Circumvesuviana. L'ultima corsa del treno Metrostar di ieri sera, che da Napoli sarebbe dovuto arrivare a Sorrentosi si è fermato a Meta e ha spento tutte le luci. Alle numerose domande dei turisti spaventati e increduli, come riporta sulla propria pagina "Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti", il conduttore ha replicato così: “There is no electricity - we need to do a reset of the train”. I passeggeri hanno poi dovuto abbandonare il treno per prendere l'autobus.