Circumvesuviana, infiltrazioni in galleria: treni fermi, viaggiatori lasciati a piedi

Per infiltrazioni d'acqua in una galleria è stata interrotta, da diverse ore, una tratta della Circumvesuviana. Nuovi disagi, quindi, per gli utenti che si servono delle linee vesuviane gestite da Eav per i loro spostamenti. Stando a quanto ha comunicato lo stesso Ente Autonomo Volturno, "a causa di infiltrazioni d'acqua in galleria nei pressi della fermata Napoli Centro Direzionale, la tratta ferroviaria Napoli-Volla e San Giorgio via Centro Direzionale è momentaneamente interrotta".

I viaggiatori, quindi, sono stati lasciati "a piedi" in una delle giornate del ponte della Liberazione. Disagi soprattutto per quanti devono raggiungere Fuorigrotta per il Comicon. L'ultimo aggiornamento Eav, sui social, recita: "Per effetto dell'interruzione ferroviaria Napoli - Volla, i viaggiatori diretti a Baiano partiranno da Napoli con treni diretti a S. Giorgio da dove proseguiranno, previo trasbordo, con treno in partenza da S Giorgio diretto a Baiano via Volla. Inoltre è in partenza dalla stazione di Porta Nolana un Bus sostitutivo diretto a Volla".