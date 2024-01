Il maltempo fa allagare una stazione della Circumvesuviana: tratta interrotta

Stazione allagata, interrotta tratta della Circumvesuviana. A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno che in una nota informa che "causa allagamento della stazione di Scafati, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Poggiomarino e Pompei Santuario è interrotta". L'Eav ha istituito un servizio su gomma sostitutivo a cura della ditta "Romano bus" sulla tratta al momento non servita.

Prima dell'istituzione del servizio bus, il treno delle 13:38 da Napoli per Poggiomarino è stato soppresso da Pompei Santuario a Poggiomarino e il treno delle 14:54 da Poggiomarino per Napoli è stato soppresso da Poggiomarino a Pompei Santuario, avendo origine da quest'ultima stazione secondo l'orario previsto dal programma di esercizio. Inoltre, per mancanza di personale il treno delle ore 15:26 da Napoli per Poggiomarino, oggi è soppresso.