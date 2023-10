Circum, guasto in stazione: mattinata di ritardi e soppressioni

Mattinata difficile per l'utenza della Circumvesuviana, in particolare quella della linea Napoli-Poggiomarino. Alla stazione Pompei Santuario si è infatti verificato un guasto che ha pregiudicato il regolare esercizio.

I treni stanno subendo ritardi e parziali soppressioni. Come comunicato dall'Ente Autonomo Volturno, holding della Regione Campania che gestisce - tra le altre - le linee vesuviane, i treni delle ore 7.02 da Napoli per Poggiomarino e quello delle 7.42 da Poggiomarino per Napoli hanno viaggiato con 20 minuti di ritardo, quello delle 8.14 da Napoli per Poggiomarino è partito con 15 minuti di ritardo, quello delle 8.18 da Poggiomarino per Napoli ha accusato 35 minuti di ritardo; quello delle ore 8.54 da Poggiomarino per Napoli invece di minuti di ritardo ne ha fatti registrare 30.

E ancora: il convoglio delle ore 8.50 da Napoli per Poggiomarino ha limitato la corsa a Torre Annunziata (soppresso da Torre Annunziata a Poggiomarino) mentre quello delle 10.42 da Poggiomarino per Napoli sarà soppresso da Poggiomarino a Torre Annunziata.