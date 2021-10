Circumvesuviana, mattinata nera per i viaggiatori: forti ritardi e cancellazioni

Nuovi disagi per gli utenti della Circumvesuviana che questa mattina si sono ritrovati a fare i conti con ritardi e soppressioni. L'Eav, infatti, ha annunciato che a ''causa mancanza di tensione alla linea aerea del piazzale di Napoli Porta Nolana, i treni da Napoli partono con ritardi dell'ordine di 20 minuti''.

Inoltre, sono state registrate già numerose cancellazioni. Il treno delle 6.59 da Napoli per Poggiomarino è stato soppresso da San Giorgio a Poggiomarino per "una avaria", mentre quello delle 8.28 da Poggiomarino per Napoli è stato annullato sull'intera tratta. Infine sono stati cancellati i treni delle 8.14 da Napoli a Torre del Greco (via Centro Direzionale) e quello delle 9.01 sulla tratta opposta