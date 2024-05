Problemi per la Circumvesuviana: tratta bloccata

Nuovi problemi tecnici: interrotta tratta della Circumvesuviana. Ennesima mattinata di disagi per gli utenti che si servono delle linee vesuviane gestite dall'Ente Autonomo Volturno. Ad essere interessata, come già avvenuto appena due giorni fa, è la tratta compresa tra le stazioni di Poggiomarino e Scafati.

Come fa sapere l'Eav, infatti, "causa motivi tecnici la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Poggiomarino e Scafati è interrotta. I treni in partenza da NapoliI limitano la corsa a Scafati". In seguito all'interruzione, la società di trasporti ha disposto un servizio di pullman sostitutivo a cura della ditta "Romano bus". Gli orari sono consultabili sul sito www.eavsrl.it.