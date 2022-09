Piove nella Circuvesuviana, il video è virale: "Acqua con 1500 volt sulla testa"

Piove in Circumvesuviana. Non è un'assoluta novità, ma sta diventando virale in queste ore, sui social, il video di un convoglio in cui cade copiosamente acqua tra i passeggeri.

Tra i vari commenti anche quello di Augusto Cracco, ex amministratore di Ctp. "Per anni, tutte le volte che ANM ha fatto uscire il filobus storico 8021, si è stati attenti al meteo perché poteva andare soggetto ad eventuali pericolose dispersioni in caso di pioggia. Ed era uno scrupolo in più. Guardate questo treno della Circumvesuviana (EAV) , con apparecchiature elettriche, pantografo e linea aerea a 1500 volts sulla testa... Piove dentro ed è allegramente in linea!".