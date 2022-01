Personale contagiato, ancora disagi in Circum: corse tagliate

Una rimodulazione del servizio delle linee ex Circumvesuviana con la definizione di circa 30 corse "non garantite". E' quanto è stata costretta a fare l'Eav, holding dei trasporti della Regione Campania, per far fronte all'indisponibilità non programmata di personale dovuta a contagi e quarantene causate dall'emergenza Covid. Nell'elenco delle corse non garantite figurano anche 20 corse delle linee flegree, Cumana e Circumflegrea. Le corse, il cui elenco è consultabile sul sito e sui canali social dell'Eav, non saranno effettuate "salvo contrario avviso".

Intanto oggi si registrano ulteriori soppressioni di treni sulle linee della Circumvesuviana, tra cui quello delle 8.14 da Napoli per Torre del Greco via Centro direzionale sempre per indisponibilità di personale a causa dell'emergenza Covid. Sono state soppresse anche tre corse a "causa di atti vandalici": si tratta del treno delle 6.54 da Nola per Baiano e delle 7.20 da Baiano per Napoli, mentre il treno delle 7.01 da Torre del Greco per Napoli è stato soppresso da Ercolano a Napoli a causa di un'avaria. Sempre a causa di avaria, sono stati soppresse anche le corse delle 7.26 da Napoli per Torre del Greco via Centro direzionale, nel tratto da San Giorgio a Torre del Greco, e delle 8.13 da Torre del Greco per Napoli via Centro direzionale nel tratto da Torre del Greco a San Giorgio.