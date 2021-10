Caos Circum: multe in corso, il treno si ferma e lascia i passeggeri a piedi

Sono emersi nuovi dettagli su quanto avvenuto stamane lungo la linea Baiano-Napoli della Circumvesuviana. Il treno, partito da Baiano e diretto verso il capoluogo partenopeo, è andato in avaria a poche centinaia di metri dalla stazione di Piazza Garibaldi.

Numerosi passeggeri hanno riportato che lo stop si è verificato proprio mentre dei controllori stavano elevando multe a passeggeri non muniti di biglietto. Insomma, multe in corso mentre il servizio non era garantito, e mentre si rendeva necessario dirigersi a piedi verso la stazione.

A riportare i fatti e le immagini è stata la pagina social "Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti".