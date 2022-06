De Magistris: "Eav doveva essere un gioiellino con tutti i soldi investiti per la Circumvesuviana"

"Con tutto il fiume di denaro pubblico che la Regione Campania con De Luca ha investito per la Circumvesuviana e che non ha dato invece quanto dovuto ad ANM l’azienda del trasporto pubblico locale di Napoli, avremmo dovuto avere un gioiellino del trasporto pubblico vesuviano, ed invece chiudono linee e corse in piena estate, danneggiando pendolari, lavoratrici e lavoratori, studenti. Complimenti a De Luca e De Gregorio, sempre peggio, un giorno poi vediamo se si saprà dove sono andati tutti i soldi."

Sono le dure affermazioni di Luigi de Magistris sul taglio delle corse e la soppressione dei treni della Circumvesuviana annunciate in queste ore dall'EAV.