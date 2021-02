Circumvesuviana in panne, assembramenti sulla banchina e nel treno successivo

Mentre venivano inaugurati tre nuovi treni della Cumana, un altro vettore Eav stamattina stava creando disagi ai suoi pendolari, la Circumvesuviana.

Un treno Circum partito da Napoli Garibaldi in direzione Sorrento infatti, quello delle 13.09, dopo pochi metri è andato in panne per un guasto alla trasmissione elettrica.

Il macchinista si è adoperato per portare il mezzo fino alla stazione di San Giovanni, dove alla banchina del binario 3 ha fatto scendere i passeggeri non potendo la vettura continuare la sua corsa.

Se un primo assembramento si è verificato già in attesa di un nuovo convoglio, è all'arrivo di questi che si è generata una vera e propria calca di persone, con il nuovo treno arrivato a sua volta già carico di passeggeri.

